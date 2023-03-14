Лига Чемпионов
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Де Брюйне закрыл матч, забив седьмой гол Лейпцигу - ВИДЕО
Это уже хоккей, а не футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Сити с хоккейным счетом просто уничтожил РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После ничьей в Германии (1:1) Сити поиздевался над немцами со счетом 7:0.
5 голов Холанда, и последний гол Де Брюйне – красавца бельгиец положил.
Красивый счет, красивое завершение.
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