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Де Брюйне закрыл матч, забив седьмой гол Лейпцигу - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Это уже хоккей, а не футбол

Де Брюйне закрыл матч, забив седьмой гол Лейпцигу - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Манчестер Сити с хоккейным счетом просто уничтожил РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей в Германии (1:1) Сити поиздевался над немцами со счетом 7:0.

5 голов Холанда, и последний гол Де Брюйне – красавца бельгиец положил.

Красивый счет, красивое завершение.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне РБ Лейпциг
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