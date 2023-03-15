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Анчелотти: Игра для нас будет сложнее, чем для Ливерпуля
Бензема поможет "Реалу" в матче против "Ливерпуля"
Фото: uefa.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящей ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист также подтвердил, что Карим Бензема будет играть.
О матче с "Ливерпулем".
– На психологическом уровне, я думаю, игра для нас более сложная, чем для "Ливерпуля". Им нужно пройти дальше, с первой минуты добиться максимума. Мы постараемся выйти вперед с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника.
О Бензема.
– В среду Бензема будет готов на 100%. В воскресенье он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провел несколько хороших тренировочных занятий. Он полностью готов и сверхмотивирован.
Для Карима и для клуба это очень важный турнир.
Все довольно просто. Мы должны сыграть как можно лучше, подготовиться так же, как к первой игре. Мы должны попытаться победить. Мы не готовимся к этому матчу с мыслями о преимуществе. Не нужно делать никаких подсчетов, – сказал Карло.
Ответная встреча начнется 15-го марта в 22:00.
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