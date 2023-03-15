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Штурм ворот был в конце. Порту – Интер 0:0. Видеообзор матча
Порту - Интер ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.03.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" выиграл первую серию противостояния, поэтому его полностью устраивала нулевая ничья. Но не устраивала "Порту". Именно поэтому "Драконы" устроили штурм ворот соперника в конце поединка. Надо сказать, что португальцы были близки к голу, но не везло в тех моментах, когда мяч попадал в каркас или с линии выбивал защитник. В итоге, дальше идет именно "Интер".
Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Порту. "Эштадиу ду Драгау"
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