Штурм ворот был в конце. Порту – Интер 0:0. Видеообзор матча

"Интер" выиграл первую серию противостояния, поэтому его полностью устраивала нулевая ничья. Но не устраивала "Порту". Именно поэтому "Драконы" устроили штурм ворот соперника в конце поединка. Надо сказать, что португальцы были близки к голу, но не везло в тех моментах, когда мяч попадал в каркас или с линии выбивал защитник. В итоге, дальше идет именно "Интер".

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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Интер" 0:0 (первый матч - 0:1)