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Индзаги: Нам повезло? За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал ЛЧ
"Интер" удержал ничью в ответном матче с "Порту"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). Первая встреча завершилась в пользу нерадзурри – 1:0.
"Мы провели отличную игру, команда сплотилась и провела отличный матч. Мы отлично провели первый тайм, а в конце матча мы все вместе оборонялись. Честь этой команде.
Нам повезло? В футболе удача имеет относительное значение, за 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть очень уверенно.
Я очень доволен тем, что мы делаем, это заслуга всех игроков, которые принесли мне трофеи и четвертьфиналы Лиги чемпионов за эти 18 месяцев. Это момент, которым я хочу наслаждаться, я наслаждаюсь всем. Фанаты должны гордиться этим, посмотрим, что будет дальше", - сказал Индзаги.
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