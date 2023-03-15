Индзаги: Нам повезло? За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). Первая встреча завершилась в пользу нерадзурри – 1:0.

"Мы провели отличную игру, команда сплотилась и провела отличный матч. Мы отлично провели первый тайм, а в конце матча мы все вместе оборонялись. Честь этой команде.

Нам повезло? В футболе удача имеет относительное значение, за 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть очень уверенно.

Я очень доволен тем, что мы делаем, это заслуга всех игроков, которые принесли мне трофеи и четвертьфиналы Лиги чемпионов за эти 18 месяцев. Это момент, которым я хочу наслаждаться, я наслаждаюсь всем. Фанаты должны гордиться этим, посмотрим, что будет дальше", - сказал Индзаги.