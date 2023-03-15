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Индзаги: Нам повезло? За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Интер" удержал ничью в ответном матче с "Порту"

Индзаги: Нам повезло? За 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (0:0). Первая встреча завершилась в пользу нерадзурри – 1:0.

"Мы провели отличную игру, команда сплотилась и провела отличный матч. Мы отлично провели первый тайм, а в конце матча мы все вместе оборонялись. Честь этой команде.

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Нам повезло? В футболе удача имеет относительное значение, за 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть очень уверенно.

Я очень доволен тем, что мы делаем, это заслуга всех игроков, которые принесли мне трофеи и четвертьфиналы Лиги чемпионов за эти 18 месяцев. Это момент, которым я хочу наслаждаться, я наслаждаюсь всем. Фанаты должны гордиться этим, посмотрим, что будет дальше", - сказал Индзаги.

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В статье: Интер (Милан) Порту (Португалия) Симоне Индзаги
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Источник:
uefa.com

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