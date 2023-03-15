Холанд: У меня туман в голове, не могу вспомнить как забивал голы

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оценил свою результативность в ответном матче с "РБ Лейпцигом" (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Звездный форвард в этой игре оформил пента-трик за 57 минут. Однако на 63-й минуте наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.

После поединка Эрлинг признался, что хотел продолжать играть.

"Когда я уходил с поля, то сказал Пепу не менять меня, потому что хочу забить 6 голов. Но что я мог сделать. Это был большой вечер. Забить 5 голов и выиграть дома 7:0 – я очень счастлив. У меня сейчас туман в голове, даже не могу вспомнить голы. Помню, что бил, не задумываясь. Я так устал после всех этих празднований.