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Спаллетти: Я спокоен, потому что знаю силу и качество своих игроков
Наставник "Наполи" - о предстоящем ответном матче с "Айнтрахтом"
Фото: Official SSC Napoli
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Айнтрахтом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев – 2:0.
"Чтобы построить отличную команду, нужны отличные игроки. Другого способа нет. Затем нужно найти правильную тактику, с точки зрения системы, найти консенсус и работать в этом направлении. Если такой подход понравится болельщикам "Наполи", которые всегда здорово нас поддерживают, то достичь чего-то станет еще проще.
История на нашей стороне, но не думаю, что это создает дополнительное давление. Ребята смогут сыграть на том же уровне, что играют постоянно. Я спокоен, потому что знаю силу и качество своих игроков. Они смогут воспроизвести то же качество, которое демонстрируют почти каждый раз. Мы должны быть голодны, думать о том, чтобы пройти, и больше ничего.
Команда Гласнера очень сильна. В прошлом сезоне они обыграли "Барселону", которая выбила нас из Лиги Европы. Вы должны иметь большое уважение. Мы знаем, что это будет очень сложный матч, и мы не можем попасть в ловушку самодовольства... Это не наш путь", – сказал Спаллетти.
Матч "Наполи" – "Айнтрахт" пройдет сегодня, 15 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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