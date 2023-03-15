Спаллетти: Я спокоен, потому что знаю силу и качество своих игроков

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Айнтрахтом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой итальянцев – 2:0.

"Чтобы построить отличную команду, нужны отличные игроки. Другого способа нет. Затем нужно найти правильную тактику, с точки зрения системы, найти консенсус и работать в этом направлении. Если такой подход понравится болельщикам "Наполи", которые всегда здорово нас поддерживают, то достичь чего-то станет еще проще.

История на нашей стороне, но не думаю, что это создает дополнительное давление. Ребята смогут сыграть на том же уровне, что играют постоянно. Я спокоен, потому что знаю силу и качество своих игроков. Они смогут воспроизвести то же качество, которое демонстрируют почти каждый раз. Мы должны быть голодны, думать о том, чтобы пройти, и больше ничего.

Команда Гласнера очень сильна. В прошлом сезоне они обыграли "Барселону", которая выбила нас из Лиги Европы. Вы должны иметь большое уважение. Мы знаем, что это будет очень сложный матч, и мы не можем попасть в ловушку самодовольства... Это не наш путь", – сказал Спаллетти.

Матч "Наполи" – "Айнтрахт" пройдет сегодня, 15 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени.