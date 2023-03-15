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Наполи – Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Айнтрахт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" еще никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Эта команда, которая на максимальной скорости несется к чемпионству в Серии А, имеет отличный шанс переписать свою историю. Весомый шаг был сделан в первом поединке в Германии, когда "Айнтрахт" был повержен 2:0. Так что остались только формальности. Или нет?
Матч Лиги чемпионов "Наполи" - "Айнтрахт" состоится в среду, 15-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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15 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Айнтрахт"
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Результат первого матча - 2:0
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