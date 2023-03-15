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Тренер Айнтрахта: Способность преодолевать неудачи отличает нас от других команд

Лига Чемпионов
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Сегодня "Айнтрахт" сыграет ответный матч против "Наполи"

Тренер Айнтрахта: Способность преодолевать неудачи отличает нас от других команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Что отличает нас от других, так это способность преодолевать неудачи. Нам будет не хватать двух игроков с выдающимися качествами, но вместо них стартуют другие, которые также могут решить исход будущей игры.

Мы думаем о том, что может помочь нам против "Наполи". Соперники очень агрессивно прессингуют, а в первом матче мы были не очень быстры. Мы пересмотрели свою игру - до 60-й минуты "Наполи" много владел мячом и они максимально использовали наши ошибки. В субботу против "Аталанты" они забили, использовав недостатки соперника, как и в случае с нами. Это случается, когда играешь на таком высоком уровне", - сказал Гласнер.

Матч "Наполи" - "Айнтрахт" состоится сегодня, 15 марта и начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Оливер Гласнер
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Источник:
uefa

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