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Всё или ничего – состав Ливерпуля на ответный матч с Реалом

Лига Чемпионов
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Основа в полном составе

Всё или ничего – состав Ливерпуля на ответный матч с Реалом

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Ливерпуль" опубликовал стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча начнется в 22:00.

Состав "Ливерпуля":

  • 1 Алиссон (В)
  • 66 Александр-Арнольд Т.
  • 5 Конате И.
  • 4 Ван Дейк В.
  • 26 Робертсон Е.
  • 20 Диогу Жота
  • 3 Фабинью
  • 7 Милнер Дж. (К)
  • 11 Салах М.
  • 27 Нуньес Д.
  • 18 Гакпо

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Диогу Жота
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