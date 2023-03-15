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Всё или ничего – состав Ливерпуля на ответный матч с Реалом
Основа в полном составе
Фото: twitter.com/LFC
"Ливерпуль" опубликовал стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча начнется в 22:00.
Состав "Ливерпуля":
- 1 Алиссон (В)
- 66 Александр-Арнольд Т.
- 5 Конате И.
- 4 Ван Дейк В.
- 26 Робертсон Е.
- 20 Диогу Жота
- 3 Фабинью
- 7 Милнер Дж. (К)
- 11 Салах М.
- 27 Нуньес Д.
- 18 Гакпо
The Reds to take on Real Madrid tonight ????#RMALIV— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023
Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.
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