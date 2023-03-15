Всё или ничего – состав Ливерпуля на ответный матч с Реалом

"Ливерпуль" опубликовал стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Встреча начнется в 22:00.

Состав "Ливерпуля":

1 Алиссон (В)

66 Александр-Арнольд Т.

5 Конате И.

4 Ван Дейк В.

26 Робертсон Е.

20 Диогу Жота

3 Фабинью

7 Милнер Дж. (К)

11 Салах М.

27 Нуньес Д.

18 Гакпо

The Reds to take on Real Madrid tonight ????#RMALIV — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.