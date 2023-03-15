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Джеймс Милнер – самый возрастной англичанин, выходивший в старте Лиги чемпионов, после Дэвида Бекхэма

Лига Чемпионов
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Опыт

Джеймс Милнер – самый возрастной англичанин, выходивший в старте Лиги чемпионов, после Дэвида Бекхэма

Фото: Planet Football

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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер стал вторым самым возрастным англичанином в старте на матч Лиги чемпионов. Он вышел в ответном матче против "Реала" в возрасте 37 лет и 70-ти дней.

Самый возрастной англичанин в старте на матч Лиги чемпионов – Дэвид Бекхэм. Он выходил в числе 11-ти основных в апреле 2013-го, в возрасте 37 лет и 335-ти дней.

Отметим, что Милнер также догнал Стивена Джеррарда по количеству матчей в Лиге чемпионов – 73.

В этом сезоне Милнер провел за "Ливерпуль" 31 матч и не отличился результативными действиями.

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В статье: Джеймс Милнер Дэвид Бекхэм Лига чемпионов Ливерпуль
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