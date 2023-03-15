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Джеймс Милнер – самый возрастной англичанин, выходивший в старте Лиги чемпионов, после Дэвида Бекхэма
Опыт
Фото: Planet Football
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер стал вторым самым возрастным англичанином в старте на матч Лиги чемпионов. Он вышел в ответном матче против "Реала" в возрасте 37 лет и 70-ти дней.
Самый возрастной англичанин в старте на матч Лиги чемпионов – Дэвид Бекхэм. Он выходил в числе 11-ти основных в апреле 2013-го, в возрасте 37 лет и 335-ти дней.
Отметим, что Милнер также догнал Стивена Джеррарда по количеству матчей в Лиге чемпионов – 73.
В этом сезоне Милнер провел за "Ливерпуль" 31 матч и не отличился результативными действиями.
37 - James Milner will be the oldest Englishman (37d 70d) to start in a UEFA Champions League match since David Beckham in April 2013 (37y 335d), while tonight also sees him equal Steven Gerrard (73) for appearances in the competition. Leader. pic.twitter.com/CrkfGM0SXW— OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2023
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