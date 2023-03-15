Наполи фактически в четвертьфинале ЛЧ. Осимхен открыл счет в матче с Айнтрахтом - ВИДЕО

Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше начал и ответный матч. Впрочем, до поры до времени голов в матче не было, и лишь уже в компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой распечатал ворота соперника.

1:0, и путевка в четвертьфинал уже фактически в кармане неаполитанцев. Осталось лишь доиграть второй тайм.