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Наполи фактически в четвертьфинале ЛЧ. Осимхен открыл счет в матче с Айнтрахтом - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Неаполитанцы открыли счет в концовке первого тайма

Наполи фактически в четвертьфинале ЛЧ. Осимхен открыл счет в матче с Айнтрахтом - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше начал и ответный матч. Впрочем, до поры до времени голов в матче не было, и лишь уже в компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой распечатал ворота соперника.

1:0, и путевка в четвертьфинал уже фактически в кармане неаполитанцев. Осталось лишь доиграть второй тайм.

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Виктор Осимхен
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