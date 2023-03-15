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Наполи фактически в четвертьфинале ЛЧ. Осимхен открыл счет в матче с Айнтрахтом - ВИДЕО
Неаполитанцы открыли счет в концовке первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
После победы 2:0 в Германии Наполи лучше начал и ответный матч. Впрочем, до поры до времени голов в матче не было, и лишь уже в компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой распечатал ворота соперника.
1:0, и путевка в четвертьфинал уже фактически в кармане неаполитанцев. Осталось лишь доиграть второй тайм.
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