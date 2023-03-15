Ценой здоровья. Осимхен оформил дубль в ворота Айнтрахта - ВИДЕО

Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй тайм. В компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой распечатал ворота соперника , а в начале второго забил и второй.

Замкнул прострел с фланга, при этом чуть не получил травму – неудачно приземлился на руку.

Впрочем, после оказания помощи Виктор вернулся на поле.