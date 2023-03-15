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Ценой здоровья. Осимхен оформил дубль в ворота Айнтрахта - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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У Наполи дело в шляпе

Ценой здоровья. Осимхен оформил дубль в ворота Айнтрахта - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй тайм. В компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой распечатал ворота соперника, а в начале второго забил и второй.

Замкнул прострел с фланга, при этом чуть не получил травму – неудачно приземлился на руку.

Впрочем, после оказания помощи Виктор вернулся на поле.

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В статье: Айнтрахт (Брауншвейг) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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