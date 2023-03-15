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Ценой здоровья. Осимхен оформил дубль в ворота Айнтрахта - ВИДЕО
У Наполи дело в шляпе
Getty Images / Global Images Ukraine
Наполи и Айнтрахт играют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
После победы 2:0 в Германии Наполи лучше провел и второй тайм. В компенсированное время первого тайма Осимхен аккуратно головой
Замкнул прострел с фланга, при этом чуть не получил травму – неудачно приземлился на руку.
Впрочем, после оказания помощи Виктор вернулся на поле.
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