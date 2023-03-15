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Реал – Ливерпуль. 1:0. Отыграться не получилось – видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Реал" удерживает преимущество и проходит дальше?

Реал – Ливерпуль. 1:0. Отыграться не получилось – видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" не только продержался против "Ливерпуля", но и не уступил "красным" по количеству моментов. Карим Бензема забил единственный гол в противостоянии.

Грустной ноткой для Анчелотти может стать потеря Карима, который, похоже травмировал голеностоп, забив свой 89-й мяч в Лиге чемпионов.

Примечательно, что Карим провел свой 129-й матч за "Реал" в Лиге чемпионов, сравнявшись с Серхио Рамосом. Он стал третьим в Мадриде по этому показателю. Впереди только Рауль Гонсалес (130 матчей) и Икер Касильяс (150 матчей).

79' Карим Бензема – 1:0.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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