Реал – Ливерпуль. 1:0. Отыграться не получилось – видео голов и обзор матча (обновляется)

"Реал" не только продержался против "Ливерпуля", но и не уступил "красным" по количеству моментов. Карим Бензема забил единственный гол в противостоянии.

Грустной ноткой для Анчелотти может стать потеря Карима, который, похоже травмировал голеностоп, забив свой 89-й мяч в Лиге чемпионов.

Примечательно, что Карим провел свой 129-й матч за "Реал" в Лиге чемпионов, сравнявшись с Серхио Рамосом. Он стал третьим в Мадриде по этому показателю. Впереди только Рауль Гонсалес (130 матчей) и Икер Касильяс (150 матчей).

79' Карим Бензема – 1:0.