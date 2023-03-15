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Представители топ-чемпионатов и Португалии. Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Восемь сильнейших команд турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись все матчи 1/8-й финала Лиги чемпионов. Следовательно, определились все четвертьфиналисты турнира. Здесь представители четырех топ-чемпионатов (кроме Франции), а также команда из Португалии.
В четвертьфинале Лиги чемпионов 2022/23 сыграют:
"Наполи" (Италия); "Интер" (Италия); "Милан" (Италия); "Манчестер Сити" (Англия); "Челси" (Англия); "Бавария" (Германия); "Реал" (Испания); "Бенфика" (Португалия).
В четвертьфинале будут сформированы четыре игровых противостояния. Жеребьевка состоится без каких-либо ограничений: любая команда может сыграть с любой.
Процедура определения четвертьфинальных пар состоится в пятницу, 17-го марта, в 13:00.
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