Представители топ-чемпионатов и Португалии. Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Состоялись все матчи 1/8-й финала Лиги чемпионов. Следовательно, определились все четвертьфиналисты турнира. Здесь представители четырех топ-чемпионатов (кроме Франции), а также команда из Португалии.

В четвертьфинале Лиги чемпионов 2022/23 сыграют:

"Наполи" (Италия); "Интер" (Италия); "Милан" (Италия); "Манчестер Сити" (Англия); "Челси" (Англия); "Бавария" (Германия); "Реал" (Испания); "Бенфика" (Португалия).

В четвертьфинале будут сформированы четыре игровых противостояния. Жеребьевка состоится без каких-либо ограничений: любая команда может сыграть с любой.

Процедура определения четвертьфинальных пар состоится в пятницу, 17-го марта, в 13:00.