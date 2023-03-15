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ЛЧ. Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0. Камбэком даже не пахло

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Сливочные" шагают в четвертьфинал

ЛЧ. Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0. Камбэком даже не пахло

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Reino Berengui/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После домашних 2:5 "Ливерпуль" мог рассчитывать на четвертьфинал ЛЧ только в случае экстраординарного выступления в Мадриде. Но что мы увидели?.

А ничего. Матч прошел полностью по сценарию "Сливочных", гости даже не дали бой. Модрич, Кроос и Камавинга легко выиграли центр поля; Карвахаль и Начо заглушили фланги "Ливерпуля"; Винисиус создавал остроту; Бензема - забил. Что еще надо?

По игре - в первом тайме на поле был открытый, "искренний" футбол. Салах, Гакпо и Нуньес размяли Куртуа, особенно уругваец, но "Реал" был куда острее. Винисиус с пары метров не пробил Алиссона; Бензема запорол выход на ворота; Камавинга издали пробил в перекладину; чуть выше нее пальнул из открытой позиции Модрич.

Зачастую "Реал" забивает 2-3 мяча, создав столько моментов, но сегодня не пошло - и призрак интриги еще какое-то время побродил трибунами "Сантьяго Бернабеу".

Убить его во втором тайме чаще других пытался Вальверде, но пробивал куда-то мимо. Тем временем "Ливерпуль" чем дальше, тем больше бросал играть. Замены от Клоппа, скорее, вредили, чем помогали. Темп красных упал до уровня УПЛ, их прессинг напоминал решето.

"Реал" это видел, не торопился, но даже в таком пешем стиле все равно забил - это Винисиус лежа отпасовал Бензема на пустые ворота.

Показалось, что в том моменте Карим опять потянул ногу, и если так, то это ужасная новость, ведь впереди Эль Класико, и там "Реалу" абсолютно точно дадут более жесткий бой.

Ну, а "Ливерпуль" сегодня просто сыграл, как мог. Лучше он уже на данный момент не умеет, и да, это точно не уровень четвертьфинала Лиги чемпионов. Вылет справедлив.

1/8 финала ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Ливерпуль" - 1:0 (первый матч - 5:2)

Гол: Бензема, 78

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 86), Милитао, Рюдигер, Начо - Модрич (Себальос, 82), Камавинга, Кроос (Чуамени, 84) - Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус (Асенсио, 84)

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 90+1) - Гакпо (Карвальо, 90+1), Фабиньо, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73) - Салах, Жота (Фирмино, 57), Нуньес (Эллиотт, 57)

Предупреждение: Цимикас, 90+3

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Zidane5 (Одесса)
16.03.2023 в 00:01
Чуда не произошло. Красные вообще ни о чем. Надеюсь в 1/4 матчи будут поинтереснее, чем были в 1/8. В пятницу жду топ пары.И Наполи в финале ЛЧ
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EasyRider (Dnipro)
15.03.2023 в 23:56
Vamos Real!
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