ЛЧ. Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0. Камбэком даже не пахло

После домашних 2:5 "Ливерпуль" мог рассчитывать на четвертьфинал ЛЧ только в случае экстраординарного выступления в Мадриде. Но что мы увидели?.

А ничего. Матч прошел полностью по сценарию "Сливочных", гости даже не дали бой. Модрич, Кроос и Камавинга легко выиграли центр поля; Карвахаль и Начо заглушили фланги "Ливерпуля"; Винисиус создавал остроту; Бензема - забил. Что еще надо?

По игре - в первом тайме на поле был открытый, "искренний" футбол. Салах, Гакпо и Нуньес размяли Куртуа, особенно уругваец, но "Реал" был куда острее. Винисиус с пары метров не пробил Алиссона; Бензема запорол выход на ворота; Камавинга издали пробил в перекладину; чуть выше нее пальнул из открытой позиции Модрич.

9 - @realmadriden have fired nine shots in the first half against Liverpool without being able to score, having scored five goals in nine shots in the first leg at Anfield.



