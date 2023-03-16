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Клопп: Должны признать, что дальше прошла команда, которая это заслужила
Наставник "Ливерпуля" - о вылете из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (1:0, общ счет 2:6) и вылет из Лиги чемпионов.
"Если хочешь пройти дальше – 2:5 не является очень хорошим результатом для этого. В таких случаях нужно показать особый матч, а мы этого не сделали. "Реал" имел лучшие возможности забить, Алиссон сделал два фантастических сейва. Должны признать - дальше прошла команда, которая это заслужила. Это стадия плей-офф. Не то что хотели, но получили.
В таких матчах нужно создавать моменты. Если мы забили в первом тайме, это могло бы дать нам искру, но это гипотетически. "Реал" был лучшим в трех таймах нашего противостояния, именно так команды проходят дальше.
Если бы сыграли вничью дома, но так же выступили в Мадриде, вероятно, все равно вылетели бы. Мы не можем приезжать сюда и надеяться, что мы получим что-то просто так. Готовились к особому выступлению, но этого не произошло.
Никто не говорит: "Как это так произошло, что "Ливерпуль" вылетел?", поэтому это, пожалуй, самый лучший признак, что дальше прошла правильная команда", - сказал Клопп.
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