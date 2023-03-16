Названы номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов попали:

форвард "Наполи" Виктор Осимхен - его первый гол в ворота "Айнтрахта" (3:0);

- его первый гол в ворота "Айнтрахта" (3:0); полузащитники "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне и - 4-й и 7-й гол в матче против "РБ Лейпцига" (7:0);

и и - 4-й и 7-й гол в матче против "РБ Лейпцига" (7:0); нападающий "Реала" Карим Бензема - победный гол в игре с "Ливерпулем" (1:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.