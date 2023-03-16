  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Названы номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В данной номинации поборются четыре футболиста

Названы номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов попали:

  • форвард "Наполи" Виктор Осимхен - его первый гол в ворота "Айнтрахта" (3:0);
  • полузащитники "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне и - 4-й и 7-й гол в матче против "РБ Лейпцига" (7:0);
  • нападающий "Реала" Карим Бензема - победный гол в игре с "Ливерпулем" (1:0).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Читайте такжеХолланд и Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: О жеребьевке я не беспокоюсь. Реал просто должен побеждать
yellow-arrow
Наставник Айнтрахта: Нам достался соперник, который пока что не по зубам
yellow-arrow
Клопп: Должны признать, что дальше прошла команда, которая это заслужила
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Илкай Гюндоган Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Кевин Де Брюйне Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде