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Названы номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
В данной номинации поборются четыре футболиста
Фото: twitter.com/realmadrid
Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов попали:
- форвард "Наполи" Виктор Осимхен - его первый гол в ворота "Айнтрахта" (3:0);
- полузащитники "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне и - 4-й и 7-й гол в матче против "РБ Лейпцига" (7:0);
- нападающий "Реала" Карим Бензема - победный гол в игре с "Ливерпулем" (1:0).
Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Favourite goal this week? ⚽#UCLGOTW | @Heineken— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
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