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Анчелотти: О жеребьевке я не беспокоюсь. Реал просто должен побеждать

Лига Чемпионов
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Наставник "Реала" - о победе над "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

Анчелотти: О жеребьевке я не беспокоюсь. Реал просто должен побеждать

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч. Без больших спадов. Серьезные, четкие идеи. И все закончилось хорошо. О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать. Вот и все!

Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 финала вышли команды, которых не ждали увидеть на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А. Но мы должны сосредоточиться на своей игре и на победах.

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Камавинга сейчас играет на очень высоком уровне. Он здорово пользуется этим и очень умело взаимодействует с Модричем. Они постоянно чередуются. Кто-то играет выше, а кто-то остается ниже.

Кроос и Модрич здорово сыграли сегодня. Владение мячом вызывало беспокойство у команды, но они приложили огромные усилия, чтобы держать нити игры под контролем. У нас очень современная команда – классная, опасная, преданная своему делу. Полная концентрация.

Бензема получил ушиб. Это было неприятно, но думаю, что он будет готов сыграть в Классико в воскресенье", - сказал Анчелотти.

Напомним, кроме "Реала" в 1/4 финала турнира вышли "Бавария", "Бенфика", "Челси", "Интер", Манчестер Сити", "Милан" и "Наполи".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
uefa

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