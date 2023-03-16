Анчелотти: О жеребьевке я не беспокоюсь. Реал просто должен побеждать

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч. Без больших спадов. Серьезные, четкие идеи. И все закончилось хорошо. О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать. Вот и все!

Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 финала вышли команды, которых не ждали увидеть на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А. Но мы должны сосредоточиться на своей игре и на победах.