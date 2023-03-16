Тур имени Холанда, или Зрелище в ущерб интриге. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

И вновь вторая восьмерка оказалась куда как более смотрибельной, по сравнению с тем, что мы увидели на прошлой неделе. Это плюс. Однако во всех четырех парах мы наблюдали очевидное игровое превосходство хозяев поля.

К двум убийцам интриги очень скоро присоединился третий, а вот в еще одном случае в четвертьфинал прошел менее достойный. Естественно, на мой взгляд.

Ман Сити - Лейпциг 7:0 (1:1)

Порту - Интер 0:0 (0:1)

Реал - Ливерпуль 1:0 (5:2)

Наполи - Айнтрахт 3:0 (2:0)

Зрелищность. Просто праздник какой-то - в принципе, взахлеб смотрелись все матчи. Парадоксально, но больше всего голевых моментов насчитал в Мадриде, а меньше - в Неаполе. К тому же, в последние полтайма тут футбол уехал и просил его не будить.

Интрига. Можно сказать, что в Неаполе она умерла, не родившись. Мало того, что хозяева перед началом поединка имели фору в два мяча. Единственный полушанс "Айнтрахта" в ответке начисто "съел" кипер Мерет.

Когда в Манчестере Холанд оформил дубль, реализовав пенальти, в доме РБ "Лейпциг" заиграла музыка, которую ему уже не суждено было услышать. А две минуты спустя дубль превратился в хет-трик. Таким образом, тут занавес упал в середине первого тайма.

"Ливерпуль" свою последнюю возможность выйти вперед в Мадриде потерял на 36-й минуте, когда Куртуа парировал удар Гакпо. Но мы-то помним, что для общего успеха забивать гостям нужно было трижды. Нам же внятно объяснили еще тогда: убийца - дворник.

За честь интриги постояли лишь участники матча в Порту. Здесь хозяева не складывали оружия до последнего, и похоронным звоном для их надежд удар Тареми в стойку ворот прозвучал практически перед самым финальным свистком. "Интер" отскочил от экстра-таймов.

Логика. Стоит ли вообще говорить о справедливости крупного счета в Манчестере? "Реал" же вполне "наиграл" на победу. Вот разве что в Неаполе, как по мне, закономернее смотрелись бы цифры 2:0, но "Айнтрахту" от этого, разумеется, не легче.

Преступлением против формальной логики стали нули на табло в Порту. Хозяева поля здесь абсолютно точно заслуживали преимущества никак не менее чем в два мяча. А значит, при успешной реализации своих моментов, именно они должны были выйти в четвертьфинал: "Интер" в Милане не мог похвастаться таким игровым превосходством.

Судейство. Как бы все по делу, кабы не один маленький нюанс, потребовавший моего обращения к старине Юстасу. Если вы смотрели ту же трансляцию из Манчестера, что и я - на украинском языке - возможно, вы помните, как комментатор настаивал на том, что тот самый пенальти в ворота "Лейпцига" - неверный: мол, слишком мало расстояние от мяча до игрока, не успевавшего убрать руку?

Что ж займемся ликбезом (ликвидацией безграмотности). Юстас: "Абсолютным приоритетом в таких ситуациях является положение руки. Крыльями махать не комильфо". А здесь рука действительно напоминала расправленное крыло.

Думаю, вам будет небезынтересны и следующие его слова из нашей беседы: "Сейчасная тенденция показывает, что даже очень пограничная силовая борьба, трактуется в пользу защиты. В то время как ни на что не влияющие касания рукой наказываются пенальти". Родри же, насколько помню, пробивал в сторону ворот.

Везение. Только дичайший нефарт не позволил "Порту" использовать свой последний шанс из шести и перевести-таки игру в овертайм - речь о все той же штанге, в которую угодил Тареми под занавесочку. Таким образом, "Интер" - везунчик тура.

Перекладина имени Камавинги на 20-й минуте, отсрочившая поражение "Ливерпуля" в Мадриде, как говорится, рояля не играла.

Личности. Все песенки о нем поют - скажите, как его зовут? Эр-линг Хо-ланд, которого нынче уже рекомендуют называть Холанном. Шоб вы были все здоровы с вашими "своевременными" уточнениями! Навскидку на память приходит самый яркий пример: Дирк Кейт, он же Кюйт, он же Кайт, он же Кяут, он же…

А самая яркая фигура тура - норвежский парень, забивший пять из семи возможных - сама просится на верхнюю ступеньку пьедестала. Убийца с лицом… Я бы сказал, таки-убийцы. Во всяком случае, в кино не раз видал похожих. Когда-то Герда Мюллера окрестили машиной для забивания голов. Нужно что-то придумать и для этого агрегата.

Вторым назову стража ворот "Реала" Куртуа с четырьмя-пятью взрослыми сэйвами. Третьим - де Брюйне из того же "Сити" (де Брейне не предлагать). В пятерку включил бы мадридца Винисиуса и неаполитанца Осимхена.

Симпатии. "Ман Сити" - вне всякой конкуренции. Далее следуют "Реал", "Порту" и "Наполи" - именно в таком порядке.

Из остальных жесткой критики не заслуживает, по мне, только "Ливерпуль". "Интер" с единственным выпадом Груича на 76-й минуте спасает только позитивный результат, но его игра зрителя разочаровала. "Айнтрахт" и "Лейпциг" - обнять и плакать.

Жеребьевка. Итак, мы имеем в четвертьфинале аж три итальянских клуба, два английских, испанский, немецкий и португальский.

Если вас интересуют мои предпочтения, то традиционно не хотел бы, чтобы жребий уже на этой стадии свел команды из одной страны. Особенно - "Интер" и "Милан". Пока выходит, что именно обоим представителям Милана симпатизирую меньше всего.

Не хотелось бы также встречи "Бенфики" с "Ман Сити" - пусть у них будет шанс порадовать зрителя игрой подольше. "Реал" - "Бавария" тоже как-то рановато. Остальное без разницы.

А главное, пожелаем, чтобы следующий раунд более соответствовал гордому имени Лиги чемпионов. Ибо, по общим впечатлениям от 1/8 финала да в перспективе гениального нонсенса швейцарской системы в футболе, как-то уже меньше стал раздражать навязчивый рефрен "Суперлига".