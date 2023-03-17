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О роттердамском парадоксе Шахтера, роли Гвардиол(ы) в жизни Холанда и главной звезде Наполи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Обзор матчей еврокубков, Аудиомнение #199

О роттердамском парадоксе Шахтера, роли Гвардиол(ы) в жизни Холанда и главной звезде Наполи

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Шахтер" не стоит сильно ругать – "Фейеноорд" был значительно сильнее, просто ничья в первом матче всех запутала. Сила Мадрида, становление Цыганкова в "Жироне", рекорды Холанда и его адаптация в системе "Сити", амбиции "Наполи" на ЛЧ, отсутствие запасного плана у Марко Розе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:00 – "Фейеноорд" – "Шахтер" (7:1)

05:35 – "Ман Сити" – "РБ Лейпциг" (7:0);

12:42 – "Реал" – "Ливерпуль" (1:0);

16:52 – "Наполи" – "Айнтрахт" (3:0);

22:01 – "Жирона" – "Атлетико" (0:1);

23:10 – "Порту" – "Интер" (0:0);

26:57 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Тарас Степаненко Хосеп Гвардиола Спортинг (Лиссабон) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Лучано Спаллетти Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Порту Фейеноорд (Роттердам) Александр Зинченко РБ Лейпциг Жирона Марко Розе Эрлинг Холанд Виктор Осимхен Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия Йошко Гвардиол Кевин Келси
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