О роттердамском парадоксе Шахтера, роли Гвардиол(ы) в жизни Холанда и главной звезде Наполи

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"Шахтер" не стоит сильно ругать – "Фейеноорд" был значительно сильнее, просто ничья в первом матче всех запутала. Сила Мадрида, становление Цыганкова в "Жироне", рекорды Холанда и его адаптация в системе "Сити", амбиции "Наполи" на ЛЧ, отсутствие запасного плана у Марко Розе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:00 – "Фейеноорд" – "Шахтер" (7:1)

05:35 – "Ман Сити" – "РБ Лейпциг" (7:0);

12:42 – "Реал" – "Ливерпуль" (1:0);

16:52 – "Наполи" – "Айнтрахт" (3:0);

22:01 – "Жирона" – "Атлетико" (0:1);

23:10 – "Порту" – "Интер" (0:0);

26:57 – Не попадайте в офсайд!