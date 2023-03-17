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О роттердамском парадоксе Шахтера, роли Гвардиол(ы) в жизни Холанда и главной звезде Наполи
Обзор матчей еврокубков, Аудиомнение #199
Getty Images / Global Images Ukraine
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"Шахтер" не стоит сильно ругать – "Фейеноорд" был значительно сильнее, просто ничья в первом матче всех запутала. Сила Мадрида, становление Цыганкова в "Жироне", рекорды Холанда и его адаптация в системе "Сити", амбиции "Наполи" на ЛЧ, отсутствие запасного плана у Марко Розе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:00 – "Фейеноорд" – "Шахтер" (7:1)
05:35 – "Ман Сити" – "РБ Лейпциг" (7:0);
12:42 – "Реал" – "Ливерпуль" (1:0);
16:52 – "Наполи" – "Айнтрахт" (3:0);
22:01 – "Жирона" – "Атлетико" (0:1);
23:10 – "Порту" – "Интер" (0:0);
26:57 – Не попадайте в офсайд!
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