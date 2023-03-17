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Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
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фото - Getty Images
В пятницу, 17 марта в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также последующих этапов турнира. Начало в 13:00.
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Борьбу за трофей продолжают три итальянских клуба, два английских, испанский, немецкий и португальский. Действующий обладатель Кубка чемпионов – "Реал" – продолжает защищать титул сильнейшего клуба континента.
В этот раз не будет сеяных и несеянных, также не будет ограничений по поводу встреч клубов из одной ассоциации. Каждая сформированная пара получит порядковый номер от 1 до 4, после чего будет проведена жеребьевка полуфинала.
- 13:00 Церемония началась. Нам представляют в специальном видеоряде участников 1/4 финала
- 13:10 Почетными гостями церемонии стали Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт
- 13:13 Жеребьевка стартует! Результаты ниже.
- 13:20 Жеребьевка завершена. "Реал" Лунина встретится с "Челси" Мудрика, а Хосепа Гвардиолу ждет противостояние против команды, которую он ранее возглавлял. Все результаты ниже.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
|"Реал" Мадрид
"Интер" Милан
"Манчестер Сити"
"Милан"
|vs
vs
vs
vs
|"Челси" Лондон
"Бенфика" Лиссабон
"Бавария" Мюнхен
"Наполи" Неаполь
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
|"Милан" / "Наполи"
"Реал" / "Челсі"
|vs
vs
|"Интер" / "Бенфика"
"Ман Сити" / "Бавария"
Победитель нижней полуфинальной пары станет номинальным хозяином финала, который состоится 10 июня в Стамбуле.
Команды, которые продолжают выступления в Лиге Чемпионов
|"Бавария"
"Бенфика"
"Интер"
"Манчестер Сити"
|"Милан"
"Наполи"
"Реал"
"Челси"
Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов запланированы на 11 и 12 апреля, ответные матчи состоятся через неделю - 18 и 19 апреля. Полуфинал пройдет 9/10 и 16/17 мая. Финал намечен на 10 июня, игра пройдет в Стамбуле.
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