В пятницу, 17 марта в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также последующих этапов турнира. Начало в 13:00.

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Борьбу за трофей продолжают три итальянских клуба, два английских, испанский, немецкий и португальский. Действующий обладатель Кубка чемпионов – "Реал" – продолжает защищать титул сильнейшего клуба континента.

В этот раз не будет сеяных и несеянных, также не будет ограничений по поводу встреч клубов из одной ассоциации. Каждая сформированная пара получит порядковый номер от 1 до 4, после чего будет проведена жеребьевка полуфинала.

13:00 Церемония началась. Нам представляют в специальном видеоряде участников 1/4 финала

13:10 Почетными гостями церемонии стали Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт

13:13 Жеребьевка стартует! Результаты ниже.

13:20 Жеребьевка завершена. "Реал" Лунина встретится с "Челси" Мудрика, а Хосепа Гвардиолу ждет противостояние против команды, которую он ранее возглавлял. Все результаты ниже.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид

"Интер" Милан

"Манчестер Сити"

"Милан" vs

vs

vs

vs "Челси" Лондон

"Бенфика" Лиссабон

"Бавария" Мюнхен

"Наполи" Неаполь

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Милан" / "Наполи"

"Реал" / "Челсі" vs

vs "Интер" / "Бенфика"

"Ман Сити" / "Бавария"

Победитель нижней полуфинальной пары станет номинальным хозяином финала, который состоится 10 июня в Стамбуле.

Команды, которые продолжают выступления в Лиге Чемпионов

"Бавария"

"Бенфика"

"Интер"

"Манчестер Сити" "Милан"

"Наполи"

"Реал"

"Челси"

Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов запланированы на 11 и 12 апреля, ответные матчи состоятся через неделю - 18 и 19 апреля. Полуфинал пройдет 9/10 и 16/17 мая. Финал намечен на 10 июня, игра пройдет в Стамбуле.