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Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ

Лига Чемпионов
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Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ

фото - Getty Images

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В пятницу, 17 марта в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов, а также последующих этапов турнира. Начало в 13:00.

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Борьбу за трофей продолжают три итальянских клуба, два английских, испанский, немецкий и португальский. Действующий обладатель Кубка чемпионов – "Реал" – продолжает защищать титул сильнейшего клуба континента.

В этот раз не будет сеяных и несеянных, также не будет ограничений по поводу встреч клубов из одной ассоциации. Каждая сформированная пара получит порядковый номер от 1 до 4, после чего будет проведена жеребьевка полуфинала.

  • 13:00 Церемония началась. Нам представляют в специальном видеоряде участников 1/4 финала
  • 13:10 Почетными гостями церемонии стали Хамит Алтынтоп и Патрик Клюйверт
  • 13:13 Жеребьевка стартует! Результаты ниже.
  • 13:20 Жеребьевка завершена. "Реал" Лунина встретится с "Челси" Мудрика, а Хосепа Гвардиолу ждет противостояние против команды, которую он ранее возглавлял. Все результаты ниже.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид
"Интер" Милан
"Манчестер Сити"
"Милан"		 vs
vs
vs
vs		 "Челси" Лондон
"Бенфика" Лиссабон
"Бавария" Мюнхен
"Наполи" Неаполь

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Милан" / "Наполи"
"Реал" / "Челсі"		 vs
vs		 "Интер" / "Бенфика"
"Ман Сити" / "Бавария"

Победитель нижней полуфинальной пары станет номинальным хозяином финала, который состоится 10 июня в Стамбуле.

Команды, которые продолжают выступления в Лиге Чемпионов

"Бавария"
"Бенфика"
"Интер"
"Манчестер Сити"		 "Милан"
"Наполи"
"Реал"
"Челси"

Первые матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов запланированы на 11 и 12 апреля, ответные матчи состоятся через неделю - 18 и 19 апреля. Полуфинал пройдет 9/10 и 16/17 мая. Финал намечен на 10 июня, игра пройдет в Стамбуле.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов жеребьевка Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Милан
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Комментарии (2)
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Mexxxxx (Просяная)
17.03.2023 в 13:25
Всякое бывает, но похоже, что все будут определяться в квартете Реал, Челси, Мансити, Бавария. Наверное даже все решат в полуфинале Реал и Бавария
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 13:24
МС-Бавария на этой стадии №1 из всех пар. Реал и Наполи фавориты в своих дуэлях, Интер-Бенфика шансы поровну.
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