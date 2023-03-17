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Поттер: Мы попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Наставник синих выдал эмоциональный спич

Поттер: Мы попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 16 марта, "Челси" организовал клубное мероприятие на котором присутствовали игроки, тренерский штаб, а также несколько болельщиков.

Наставник лондонского клуба Грэм Поттер сделал громкое заявление, которое повергнуло весь зал в легкий шок. В конце встречи босса "синих" попросили передать сообщение фанатам, на что Поттер ответил:

"Мы постараемся обыграть "Эвертон", посмотрим на результаты жеребьевки, а потом попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов!"

Отметим, что матч 28-го тура АПЛ "Челси" - "Эвертон" пройдет завтра,18 марта. Своего соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов "синие" узнают уже сегодня. Жеребьевка начнется в 13:00 по киевскому времени.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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