Поттер: Мы попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов

В четверг, 16 марта, "Челси" организовал клубное мероприятие на котором присутствовали игроки, тренерский штаб, а также несколько болельщиков.

Наставник лондонского клуба Грэм Поттер сделал громкое заявление, которое повергнуло весь зал в легкий шок. В конце встречи босса "синих" попросили передать сообщение фанатам, на что Поттер ответил:

Отметим, что матч 28-го тура АПЛ "Челси" - "Эвертон" пройдет завтра,18 марта. Своего соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов "синие" узнают уже сегодня. Жеребьевка начнется в 13:00 по киевскому времени.

EXCL from Club event tonight :



Graham Potter : “We will try and beat Everton, take the draw and then we will try and win the F***** champions league! (@DremGetsTickets) pic.twitter.com/DeC379oZz5