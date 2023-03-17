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Неожиданно: Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пять голов не остались незамеченными

Неожиданно: Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

Новина українською

"Манчестер Сити" 14-го марта разгромил "Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0). Пять голов "горожан" забил Эрлинг Холанд, который теперь признан лучшим игроком недели в турнире.

Холанд обошел в голосовании Хакана Чалхонуглу ("Порту" – "Интер". 0:0), Виктора Осимхена, который дважды забил "Айнтрахту" (3:0) и Карима Бензема, который забил победный мяч в ворота "Ливерпуля" (1:0).

Холанд стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 5 голов в одном матче. До него это делали только Лионель Месси (с "Байером") и Луис Адриано (с "БАТЭ").

В результате жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, "Сити" встретиться с "Баварией". Победитель пары выйдет на лучшего в дуэте "Реал" – "Челси".

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
17.03.2023 в 18:22
Сумнівний пенальті, відскок за 20 сантиметрів від воріт, до якого взагалі не мав відношення і три додаткових відскоки у стилі пощастило. Смішно, але 5 голів.
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Cerega15 (Херсон)
17.03.2023 в 18:43
Лейпцигу не смешно.
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