Неожиданно: Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" 14-го марта разгромил "Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0). Пять голов "горожан" забил Эрлинг Холанд, который теперь признан лучшим игроком недели в турнире.

Холанд обошел в голосовании Хакана Чалхонуглу ("Порту" – "Интер". 0:0), Виктора Осимхена, который дважды забил "Айнтрахту" (3:0) и Карима Бензема, который забил победный мяч в ворота "Ливерпуля" (1:0).

Холанд стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 5 голов в одном матче. До него это делали только Лионель Месси (с "Байером") и Луис Адриано (с "БАТЭ").

В результате жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, "Сити" встретиться с "Баварией". Победитель пары выйдет на лучшего в дуэте "Реал" – "Челси".