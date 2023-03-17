Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер за текущий еврокубковый сезон заработал более 43 миллионов евро
Неплохая прибавка к пенсии
shakhtar.com
Донецкий "
15 640 625 евро "Шахтер" получит за попадание в группу Лиги чемпионов, еще 20 466 000 евро - за клубный коэффициент в турнире.
Победа над "Лейпцигом" принесла "горнякам" 2 800 000 евро, в то время как три ничьи (одна с "Реалом" и две с "Селтиком") вместе стоили 2 790 000 евро.
Еще 1 700 000 евро донецкий клуб заработал за выступления в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, "Шахтер" получит от УЕФА 229 481 евро нераспределенных средств.
Популярное сейчас
- Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО
Новости по теме
- 15:17 Зарубежные 1:1 - не причина волноваться. Как Шахтер боролся в плей-офф при таком счете
- 14:14 Зарубежные ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- 16:57 Зарубежные Ракицкий даже не рассматривался. В УЕФА назвали гол недели в Лиге Европы - ВИДЕО