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Шахтер за текущий еврокубковый сезон заработал более 43 миллионов евро

Лига Чемпионов
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Неплохая прибавка к пенсии

Шахтер за текущий еврокубковый сезон заработал более 43 миллионов евро

shakhtar.com

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Донецкий "Шахтер" заработал за выступления в еврокубках в текущем сезоне 43 626 106 евро, сообщает Fotcalc.

15 640 625 евро "Шахтер" получит за попадание в группу Лиги чемпионов, еще 20 466 000 евро - за клубный коэффициент в турнире.

Победа над "Лейпцигом" принесла "горнякам" 2 800 000 евро, в то время как три ничьи (одна с "Реалом" и две с "Селтиком") вместе стоили 2 790 000 евро.

Еще 1 700 000 евро донецкий клуб заработал за выступления в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, "Шахтер" получит от УЕФА 229 481 евро нераспределенных средств.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fotcalc

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