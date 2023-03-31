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Это пенальти? ВИДЕО 11-метрового на 120+8 минуте, спасшего женский Челси от вылета из ЛЧ
Справедливая "точка"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женская команда "Челси" выиграла первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов у "Лиона" 1:0 и рассчитывала дома сохранить преимущество в счете. Однако девятикратный победитель турнира из Франции в основное время на "Стэмфорд Бридж" сравнял счет по сумме двух игр, а в овертайме забил во второй раз.
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Казалось, что путевка в полуфинал ЛЧ от "Лиона" уже не уйдет. Однако на 120+2 минуте нападающая "Челси" Лорен Джеймс в абсолютно безопасной для "Лиона" ситуации нашла контакт с соперницей и заработала 11-метровый. После просмотра ВАР арбитрша указала на "точку", которую на восьмой добавленной к овертаймой минуте реализовала Марен Мьельде.
Восстановиться от шока француженкам не удалось, и они проиграли еще и серию пенальти. Однако главный вопрос остается: был ли 11-метровый в игровое время?
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