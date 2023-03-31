Месси и Сикан в одном лице. ВИДЕО чудо-гола и эпичного фейла футболистки Вольфсбурга за один матч ЛЧ

Один из грандов женского клубного футбола "Вольфсбург" вчера преодолел четвертьфинальный рубеж Лиги чемпионов УЕФА. Одной из ключевых личностей, которая приложила к этому ноги, стала полузащитница команды Александра Попп.

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В первой игре "волчицы" выиграли 1:0, а в ответном матче Попп закрепила преимущество своей команды уже на двадцатой минуте. При этом сделала это очень эффектно: перехватила мяч в центре поля, а после паса не выключилась из эпизода и завершила контратаку фантастическим ударом в падении над голкипершей.

Впрочем, "ПСЖ" сравнял счет еще до перерыва. Так что ситуация с проходом дальше была на тоненького. Снять напряжение в начале второй половины могла сама Попп. Однако из пределов вратарской вместо почти пустой рамки ворот пробила в стойку.

В итоге же, "Вольфсбург" удержал ничью 1:1 и прошел дальше по сумме двух игр.