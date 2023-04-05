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Ничья Челси и Ливерпуля, дебют Забарного, конфуз Тухеля. Главные новости за 4 апреля
А также Дерби Италии, слухи о Биличе и проблемах Яремчука
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за вторник, 4 апреля
Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Это был перенесенный матч 7-го тура АПЛ. Аристократы уже играли без Грэма Поттера, командой руководил Бруно Сальтор, который не нашел места в основе для Мудрика. Михаил вышел во втором тайме – на 78-й минуте, но безрезультатно. Игра в итоге завершилась со счетом 0:0, как и в январе. "Челси" остался 11-м, "Ливерпуль" опустился на восьмую строчку.
Забарный дебютировал в АПЛ
Его "Борнмут" принимал "Брайтон". Команда украинца неплохо атаковала, но соперник был гораздо эффективнее. Еще в середине первого тайма Фергюсон счёт открыл. Илья вышел на поле на 85-й минуте, а на 90+1-й Хулио Энкисо, обыграв как раз Забарного, удвоил преимущество "Брайтона". Команда Де Дзерби победила 2:0 и осталась на шестом месте. Отставание от МЮ составляет 4 балла. "Борнмут" снова в зоне вылета, его туда отправил "Лидс", обыгравший "Ноттингем" 2:1. Плохие дела у "Лестера", проигравшего "Астон Вилле", лисы – предпоследние и отстают от "Борнмута" на два очка.
Тухель потерпел первую неудачу во главе Баварии
В Германии играли четвертьфиналы Кубка. "Бавария" принимала "Фрайбург" и быстро повела в счете - отметился Упамекано. Но Хефлер почти сразу сравнял, во втором тайме "Фрайбург" вытерпел давление мюнхенцев, а на 90+5 заработал пенальти, который реализовал Хелер – 1:2 в итоге. Еще одним полуфиналистом стал "Айнтрахт", обыгравший "Унион" 2:0 благодаря дублю Коло Муани.
Ювентус и Интер не выявили победителя
В Кубке Италии уже стадия полуфиналов. Первый поединок сыграли туринский и миланский гранды. Самое интересное произошло на исходе игры. На 83-й Куадрадо вывел Старую Синьору вперед, но "Интер" сумел спастись – Лукаку на 90+5-й реализовал пенальти. Интересно, что оба автора голов получили по красной карточке за неспортивное поведение уже после окончания игры, поэтому ответный матч пропустят.
Билич готов работать в сборной Украины
Хорватские и турецкие СМИ дополняют информацию о возможном приходе Славена Билича в сборную Украины. Указывается, что специалист сам не прочь возглавить сине-желтых, при этом чуть ли не даром, ведь "Уотфорд", из которого его уволили, должен заплатить 400 тысяч компенсации. Отметим, что Билич сделал себе имя как тренер в сборной Хорватии, с которой доходил в четвертьфинал Евро, но на клубном уровне особых успехов не достигал.
Брюгге не рассчитывает на Яремчука
Точнее, рассчитывает его продать летом, чтобы на вырученные средства усилить склад. Как сообщают СМИ, клуб уже сообщил свое решение Роману. Но есть одна проблема – учитывая его нынешнюю форму, к нему нет интереса со стороны других клубов. Остается добавить, что Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики" за 17 млн евро.
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