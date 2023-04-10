Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Бавария. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией".
У Тухеля и Пепа особенная история противостояний, обоим есть что доказывать. Можно вспомнить хотя бы триумф Томаса в финале Лиги чемпионов с "Челси". Сможет ли Эрлинг Холанд распечатать ворота немецкого гранда? Как Тухель собирается нейтрализовывать тотальный футбол Гвардиолы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 апреля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Сырский: В Бахмуте россияне перешли к тактике выжженной земли
- Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии
- Разгром от Днепра-1, ничья Арсенала, голы украинских легионеров. Главные новости за 9 апреля
- Цыганков на Камп Ноу, Сити примет Баварию, Мудрик против Реала. Расписание футбола на 10-16 апреля
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан