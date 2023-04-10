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Манчестер Сити – Бавария. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Бавария. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией".

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У Тухеля и Пепа особенная история противостояний, обоим есть что доказывать. Можно вспомнить хотя бы триумф Томаса в финале Лиги чемпионов с "Челси". Сможет ли Эрлинг Холанд распечатать ворота немецкого гранда? Как Тухель собирается нейтрализовывать тотальный футбол Гвардиолы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 апреля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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