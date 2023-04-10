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Манчестер Сити - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Бавария, Лига Чемпионов, 11 апреля 2023

Манчестер Сити - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Два главных фаворита на победу в Лиге чемпионов 2022/23 сыграют между собой в четвертьфинале. “Бавария” недавно назначила главным тренером Томаса Тухеля, который победил “Манчестер Сити” в финале ЛЧ-2021, Пеп Гвардиола еще ни разу не противостоял немецкому клубу после ухода из него в 2016 году. Это будет противостояние лучших тренеров мира, “старых” и “новых” денег, и просто звезд футбола элитного уровня. Пропустить этот матч нельзя.

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Смотрите первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “Бавария” во вторник, 11 апреля на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Манчестер Сити" – "Бавария" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Манчестер Сити" – "Бавария" на UA-Футбол >>

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов телетрансляции Манчестер Сити Где смотреть футбол Эрлинг Холанд
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