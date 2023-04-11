Тренер Бенфики: В матче с Интером нам нужно сыграть на максимуме

Главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против миланского "Интера".

"В плей-офф надо ждать, что соперник будет в своих лучших кондициях. Для обеих команд это очень важное противостояние, обе команды потратили много сил, чтобы дойти до этой стадии.

Мы ждем, что "Интер" сыграет на пределе, очень сосредоточено, но того же мы ждем и от себя. Мы должны быть готовы к поединку против команды с индивидуально сильными мастерами. Нужно сыграть на максимуме", — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.