Бенфика - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Везет Интеру в этом сезоне на португальских соперников. В 1/8 финала нерадзури соревновались с Порту, теперь настал черед Бенфики. С драконами было тяжело, но с орлами, кажется, будет еще труднее. Они в этом сезоне уверенно лидируют в чемпионате Португалии, а в Лиге Чемпионов вышли из группы с Ювентусом и ПСЖ. Это именно тот случай, когда интрига будет максимальна, ведь отдать кому-то предпочтение очень трудно.

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Кто в итоге победит, смотрите во вторник, 11 апреля. Начало матча Бенфика – Интер в 22:00. В Украине смотреть онлайн матч Бенфика – Интер можно на канале MEGOGO Футбол 2 или непосредственно через OTT-платформу MEGOGO, которая, как известно, платная (от 99 грн в месяц).

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