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Бенфика - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Бенфика – Интер, Лига Чемпионов, 11 апреля 2023
Getty Images/Global Images Ukraine
Везет Интеру в этом сезоне на португальских соперников. В 1/8 финала нерадзури соревновались с Порту, теперь настал черед Бенфики. С драконами было тяжело, но с орлами, кажется, будет еще труднее. Они в этом сезоне уверенно лидируют в чемпионате Португалии, а в Лиге Чемпионов вышли из группы с Ювентусом и ПСЖ. Это именно тот случай, когда интрига будет максимальна, ведь отдать кому-то предпочтение очень трудно.
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Кто в итоге победит, смотрите во вторник, 11 апреля. Начало матча Бенфика – Интер в 22:00. В Украине смотреть онлайн матч Бенфика – Интер можно на канале MEGOGO Футбол 2 или непосредственно через OTT-платформу MEGOGO, которая, как известно, платная (от 99 грн в месяц).
Если у вас не будет возможности просмотреть матч, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Бенфика – Интер онлайн >>>
В других странах матч покажут:
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT
- Германия - DAZN, DAZN1
- Ирландия - LiveScore App, BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
- Израиль - 5Plus
- Италия - Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, Canale 5, Sky Sport 252, Sky Sport 4K
- Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 2
- Португалия - TVI Player, Eleven Sports 1 Portugal, TVI
- Испания - Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+
- Турция - Exxen, TV8,5
- Великобритания - BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App
- США - ViX, Paramount+, TUDN.com, VIX+, TUDN App, TUDNxtra
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