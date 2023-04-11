Недавно работал в Китае, а сейчас фаворит в матчах с Интером. Как Рогер Шмидт строит Бенфику

Никто не будет спорить, что "Интер" проводит ужасную часть сезона и закономерно считается андердогом в четвертьфинальной паре с "Бенфикой". Однако не следует думать, что на прогнозы повлияла исключительно форма "нерадзурри" - португальцы провели фантастическую работу, чтобы выйти на высокий уровень и соответственно оцениваться публикой.

Отдельным молодцом является Рогер Шмидт - человек, благодаря которому вся эта конструкция заработала и заиграла новыми красками. Так что рассказываем о принципах еще недавно мало кому нужного тренера.

Шмидт и "Бенфика" стоят друг друга - тренер и клуб хотят реализовать себя любой ценой

На самом деле "Бенфике" не привыкать к 1/4 - аналогичное достижение было установлено в прошлогодней кампании, когда команда, подхваченная Нелсоном Вериссиму после увольнения Жорже Жезуша, выдала фестивальный поединок с "Ливерпулем" (4:6). Однако сейчас есть ощутимое отличие - "орлы" не просто квалифицировались в плей-офф, а заслуженно выиграли группу. Да, за счет дополнительных показателей, однако, не каждому посчастливится справиться с "Пари Сен-Жермен" и "Ювентусом".

Да и в целом подопечные Шмидта продемонстрировали незаурядную устойчивость и умение равномерно распределить силы на всех возможных фронтах - как итог, в 43 матчах были зафиксированы 36 побед, 4 ничьих и только 3 поражения. Несмотря на то, что на прошлой неделе "Бенфика" уступила "Порту" (1:2), мало кто всерьез рассматривает возобновление чемпионской интриги в Примейре - лиссабонцы все равно владеют приличным гандикапом в 7 очков. Разве это не поразительно?

Прежде чем мы приступим к разбору тактических приемов Рогера, следует отметить мотивационную составляющую и философский подход - они краеугольные камни, на которые полагается немец.

Есть специалисты, напоминающие хамелеонов - предпочитают адаптировать пропагандируемую ими методику к конкретному клубу и учесть нюансы, которые там происходили раньше. А есть Шмидт, которому совершенно безразлично все, что не пересекается с его мнением - "если вы меня пригласили, то сделаете так, как хочу я, и никак иначе".

Это несколько авторитарная манера управления, но именно она помогла нашему герою вернуться в когорту заметных и цитируемых менеджеров. Увольнение из "Байера" и период в Китае (два сезона в "Бейцзин Гоань") оставили отпечаток на карьере Рогера - "ПСВ" откровенно рисковал с назначением, ведь точно не знал, что покажет этот изгнанник.

Как оказалось, Шмидт прекрасно "прокачивает" коллективы, которые хотят расти и ради этого роста готовы безапелляционно прислушиваться к любым его утверждениям. Таким образом эйндговенцы завоевали Кубок Нидерландов (первый за десять лет) и так же "Бенфика", уставшая от регулярных тренерских перестановок, наконец-то нашла свой собственный вектор.

Рогер стремится реабилитироваться в глазах европейского сообщества – его уверенность и вера, помноженные на выстроенную им вертикаль власти, принесли ошеломляющие дивиденды.

Обратите внимание, что на пресс-конференциях слышна одна риторика: "мы вас уважаем, но не боимся". "Мы играем в узнаваемый футбол. Мы играем так, как должна играть Бенфика. Это хороший знак, что мы можем быть тактически эффективными, хорошо защищаться и атаковать. Игроки должны верить, что моя философия приведет к успеху, их нужно убедить.

Теперь, кажется, мы всегда работали вместе. Правда в том, что пусть это и короткое время, но это было очень интенсивно", – поделился впечатлениями коуч.

Дисциплинированность, настойчивость, сплоченность раздевалки – результат ментальной накачки Шмидта. Каждый футболист четко понимает отведенную ему роль, но одновременно легко страхует "другого парня" - именно поэтому "Бенфика" не потеряла в атакующей мощи после ухода Дарвина Нуньеса и не рассыпалась, когда "Челси" в важный этап сезона забрал Энцо Фернандеса. Это как-то сказалось на функциональности? Выше мы намеренно указали общую статистику, чтобы снять этот вопрос.

Шмидт придерживается шаблонов, но отшлифовал их до идеала

Пристально следя за командными процессами, Рогер не отступает и от проверенного тактического стиля. Нетрудно догадаться, что этот человек подбирает игроков под рисунок, а не наоборот – чтобы не оказаться в ситуации, когда вся система зависит от конкретного персонажа.

Почти всю карьеру Шмидт оперировал 4-4-2 и 4-1-3-2, от которых не собирается отказываться – схемы гарантируют как баланс, так и призваны держать соперника под интенсивным прессингом. Вообще, его футбол требует хорошую физическую подготовку, поскольку сосредоточен прежде всего на атаке - с владением мяча, контролем темпа и острыми передачами.

Особенно интересно наблюдать за тем, как "Бенфика" работает в защите. Понятно, что "орлы" при реалиях Примейры могли бы позволить себе определенное ослабление и больше концентрироваться на штурме ворот, однако Рогер призывает сохранять холодную голову - как следствие клуб пропустил только 16 мячей, что является наименьшим количеством в лиге. Почему?

Не удивляйтесь, если мы будем постоянно вспоминать о прессинге - лиссабонцы стараются максимально насытить свободные зоны и сделать невозможным/предотвратить передачи со стороны конкурента. Причем давление начинается не на подступах к штрафной, а еще в зародыше потенциального наступления - команда перестраивается в 4-4-2, вместе вступая в отбор.

Если же соперник все-таки добрался до финальной трети поля, центрбеки поднимаются выше – для вероятного сценария с офсайдной ловушкой, а также более частого взаимодействия с фулбеками и средней линией. Это немного авантюрно (Примейра - не Эредивизия, где акцент на обороне существенно меньше), однако эффективно при благоприятных условиях и даже по-своему эстетически красиво.

Это касается нападения - имея в арсенале таких исполнителей, как Гонсало Рамуш, Рафа Силва, Давид Нерес или Жоау Мариу, "Бенфика" создает немалую угрозу (в среднем осуществляет 15 ударов за матч и соответственно xG стабильно наигрывает на более чем два гола). Кого-то удивляет, что на сегодняшний день "орлы" нанесли в Примейре 68 результативных выстрелов?

Как это удается? Рогер нашел баланс между защитой и атакой, научил подопечных быстро доставлять мяч в штрафную зону оппонента и не менее оперативно подключаться, когда эпизод требует больше футболистов для достижения поставленной задачи. "У нас одна цель, она состоит в том, чтобы выиграть каждую игру. Для этого мы постоянно играем вперед", - подчеркнул Рафа после того, как португальцы уничтожили "Брюгге" 5:1.

Номинально "Бенфика" выстраивается в два центрфорварда, но при необходимости рассчитывает на вингбеков; Алекс Гримальдо и Александер Ба подтвердили, что отлично осознают план - на двоих уже оформили 19 ассистов. Шмидту важно заполнять пространство – когда игроки это делают, то опять же заставляют ошибаться соперника, после чего влекут за собой хаос. Это именно тот случай, когда тренер использует шаблоны, проверенные временем, но ничуть не утратили актуальность.

Можно констатировать, что лиссабонцы уже превзошли самые смелые ожидания и, что самое главное, могут их улучшить. Все благодаря Рогеру Шмидту – четыре года назад он работал в Китае, а сегодня является одним из самых компетентных специалистов мира.