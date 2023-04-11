Манчестер Сити - Бавария: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 11 апреля, состоятся первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них "Манчестер Сити" в родных стенах будет принимать мюнхенскую "Баварию". Сразу для двух игроков действующего чемпиона Германии – Лероя Сане и Жоау Канселу – этот матч будет особенным, поскольку вингер провел на "Этихаде" четыре года, а португалец и вообще принадлежит англичанам. А знаете ли еще игроков, выступавших в обоих этих коллективах? Как раз сегодня мы вам предлагаем проверить это, пройдя наш тест, где будет 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.