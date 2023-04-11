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Лидер Наполи пропустит первый матч с Миланом в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Осимхен не поможет своей команде в предстоящей игре

Лидер Наполи пропустит первый матч с Миланом в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". Об этом сообщил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

"Виктор, к сожалению, не в состоянии играть, поэтому мы надеемся, что он вернется к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов на нашем стадионе 18 апреля", - приводит слова Лаурентиса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Repubblica.

Матч "Милан" - "Наполи" пройдет в среду, 12 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне Осимхен забил 25 голов и отдал пять голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

Напомним, Виктор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в сборной.

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан Виктор Осимхен
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