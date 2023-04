Лидер Наполи пропустит первый матч с Миланом в Лиге чемпионов

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". Об этом сообщил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

Матч "Милан" - "Наполи" пройдет в среду, 12 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне Осимхен забил 25 голов и отдал пять голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

Напомним, Виктор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в сборной.

Victor Osimhen, expected to miss the first round of UCL quarter finals at San Siro according to Napoli president ???????? #UCL



“Victor is not in the conditions to play, unfortunately — so we hope to have him back for return fixture at the Maradona on April 18”, says via Repubblica. pic.twitter.com/FkB91cgz7A