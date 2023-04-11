Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Наполи пропустит первый матч с Миланом в Лиге чемпионов
Осимхен не поможет своей команде в предстоящей игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". Об этом сообщил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.
"Виктор, к сожалению, не в состоянии играть, поэтому мы надеемся, что он вернется к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов на нашем стадионе 18 апреля", - приводит слова Лаурентиса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Repubblica.
Матч "Милан" - "Наполи" пройдет в среду, 12 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне Осимхен забил 25 голов и отдал пять голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.
Напомним, Виктор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в сборной.
Victor Osimhen, expected to miss the first round of UCL quarter finals at San Siro according to Napoli president ???????? #UCL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2023
“Victor is not in the conditions to play, unfortunately — so we hope to have him back for return fixture at the Maradona on April 18”, says via Repubblica. pic.twitter.com/FkB91cgz7A
Популярное сейчас
- В британской разведке рассказали, что может означать передача огнеметных систем ТОС-1А десантникам РФ
- Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
- Ничья Барсы и Жироны, переговоры Шахтера, проблемы Луческу. Главные новости за 10 апреля
- Манчестер Сити - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО