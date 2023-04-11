Милан - Наполи: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Полторы недели назад россонеры разгромили неаполитанцев в рамках Серии А. Таким образом они напомнили команде Спалетти, что еще рано праздновать чемпионство. Впрочем, уже в следующем туре Милан снова потерял очки, а Наполи одержал очередную победу и приблизился к вожделенному скудетто на расстояние вытянутой руки.

Собственно, отрыв от преследователей в чемпионате настолько большой, что Наполи может сконцентрироваться еще и на Лиге Чемпионов. Вот только хватит ли опыта, чтобы эффективно соперничать на обоих фронтах? За Милан говорит его история и Златан Ибрагимович, который хоть и не играет из-за травм, но имеет колоссальное влияние на раздевалку.

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Состоится ли в конце концов реванш, смотрите в среду, 12 апреля. Начало матча Милан – Наполи в 22:00.

В Украине легальная трансляция в Интернете будет доступна на OTT-платформе MEGOGO (Футбол 2). Также Лига Чемпионов есть в пакетах кабельной сети Воля ТВ.

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