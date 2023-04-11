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Милан - Наполи: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Милан – Наполи, Лига Чемпионов, 12 апреля 2023

Милан - Наполи: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Полторы недели назад россонеры разгромили неаполитанцев в рамках Серии А. Таким образом они напомнили команде Спалетти, что еще рано праздновать чемпионство. Впрочем, уже в следующем туре Милан снова потерял очки, а Наполи одержал очередную победу и приблизился к вожделенному скудетто на расстояние вытянутой руки.

Собственно, отрыв от преследователей в чемпионате настолько большой, что Наполи может сконцентрироваться еще и на Лиге Чемпионов. Вот только хватит ли опыта, чтобы эффективно соперничать на обоих фронтах? За Милан говорит его история и Златан Ибрагимович, который хоть и не играет из-за травм, но имеет колоссальное влияние на раздевалку.

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Состоится ли в конце концов реванш, смотрите в среду, 12 апреля. Начало матча Милан – Наполи в 22:00.

В Украине легальная трансляция в Интернете будет доступна на OTT-платформе MEGOGO (Футбол 2). Также Лига Чемпионов есть в пакетах кабельной сети Воля ТВ.

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В качестве альтернативы, чтобы следить за ходом поединка, вы можете использовать текстовую трансляцию на UA-Футбол | Милан – Наполи онлайн >>>

В других странах матч Милан - Наполи покажут:

  • Чехия - Nova Sport 4
  • Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT
  • Германия - DAZN, DAZN2
  • Ирландия - BT Sport 2, BT Sport App, LiveScore App, BTSport.com
  • Израиль - 5Plus
  • Италия - Amazon Prime Video
  • Польша - TVP Sport App, TVP1, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Испания - Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+
  • Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 2
  • США - Paramount+, VIX+, TUDN App, TUDN.com, ViX, TUDNxtra
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В статье: Наполи (Неаполь) Милан Где смотреть футбол
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