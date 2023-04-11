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Милан - Наполи: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Милан – Наполи, Лига Чемпионов, 12 апреля 2023
фото - Getty Images
Полторы недели назад россонеры разгромили неаполитанцев в рамках Серии А. Таким образом они напомнили команде Спалетти, что еще рано праздновать чемпионство. Впрочем, уже в следующем туре Милан снова потерял очки, а Наполи одержал очередную победу и приблизился к вожделенному скудетто на расстояние вытянутой руки.
Собственно, отрыв от преследователей в чемпионате настолько большой, что Наполи может сконцентрироваться еще и на Лиге Чемпионов. Вот только хватит ли опыта, чтобы эффективно соперничать на обоих фронтах? За Милан говорит его история и Златан Ибрагимович, который хоть и не играет из-за травм, но имеет колоссальное влияние на раздевалку.
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Состоится ли в конце концов реванш, смотрите в среду, 12 апреля. Начало матча Милан – Наполи в 22:00.
В Украине легальная трансляция в Интернете будет доступна на OTT-платформе MEGOGO (Футбол 2). Также Лига Чемпионов есть в пакетах кабельной сети Воля ТВ.
В качестве альтернативы, чтобы следить за ходом поединка, вы можете использовать текстовую трансляцию на UA-Футбол | Милан – Наполи онлайн >>>
В других странах матч Милан - Наполи покажут:
- Чехия - Nova Sport 4
- Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT
- Германия - DAZN, DAZN2
- Ирландия - BT Sport 2, BT Sport App, LiveScore App, BTSport.com
- Израиль - 5Plus
- Италия - Amazon Prime Video
- Польша - TVP Sport App, TVP1, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Испания - Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+
- Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 2
- США - Paramount+, VIX+, TUDN App, TUDN.com, ViX, TUDNxtra
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