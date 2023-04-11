Бенфика – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Бенфика" примет дома "Интер", который в 1/8 расправился с португальскими соседями "Порту". У "орлов" всего 2 поражения в сезоне в чемпионате, клуб идет без поражений в Лиге чемпионов. "Интер", в свою очередь, регулярно оступается по ходу сезона и сумел забить "Порту" лишь однажды за две игры. Ожидается напряженная борьба за выход в полуфинал, где "Интер" не был с сезона-09/10, а "Бенфика" – с сезона-89/90.

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Игра запланирована на вторник, одиннадцатое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине.

ЛЧ. 1/4 финала, первый матч. 11.04.2023

"Бенфика" 22:00 "Интер"

Лиссабон. "Ештадиу да Луж"