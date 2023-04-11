Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити – Бавария. 1:0. Шикарный дальний удар Родри открывает счет
Первый гол испанца в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Отличился Родри ударом из-за штрафной.
Это первый гол для Родри в Лиге чемпионов в карьере. Он уже забивал в еврокубках, но только в Лиге Европы за "Вильярреал".
Бернарду Силва отдал результативную передачу на Родри с фланга. Хавбек убрал игрока "Баварии" и мощно с подкруткой пробил в дальний угол.
27' Родри – 1:0.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
- Сити примет Баварию, Мудрик против Реала, ТОП-матч в УПЛ. Расписание футбола на 10-16 апреля
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Манчестер Сити - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
Новости по теме
- 23:24 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Бавария. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 11.04.2023
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 01:06 Прогнозы на футбол Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Лиги Чемпионов на 15.09.21
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн