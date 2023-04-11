Ман Сити – Бавария. 1:0. Шикарный дальний удар Родри открывает счет

"Манчестер Сити" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Отличился Родри ударом из-за штрафной.

Это первый гол для Родри в Лиге чемпионов в карьере. Он уже забивал в еврокубках, но только в Лиге Европы за "Вильярреал".

Бернарду Силва отдал результативную передачу на Родри с фланга. Хавбек убрал игрока "Баварии" и мощно с подкруткой пробил в дальний угол.

27' Родри – 1:0.