  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ман Сити – Бавария. 1:0. Шикарный дальний удар Родри открывает счет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити – Бавария. 1:0. Шикарный дальний удар Родри открывает счет

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Первый гол испанца в Лиге чемпионов

Ман Сити – Бавария. 1:0. Шикарный дальний удар Родри открывает счет

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Отличился Родри ударом из-за штрафной.

Это первый гол для Родри в Лиге чемпионов в карьере. Он уже забивал в еврокубках, но только в Лиге Европы за "Вильярреал".

Бернарду Силва отдал результативную передачу на Родри с фланга. Хавбек убрал игрока "Баварии" и мощно с подкруткой пробил в дальний угол.

27' Родри – 1:0.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Бавария. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ман Сити – Бавария. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Стали известны составы на четвертьфинальный поединок ЛЧ между Бенфикой и Интером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Родри
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде