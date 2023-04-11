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Стали известны составы на четвертьфинальный поединок ЛЧ между Бенфикой и Интером

Лига Чемпионов
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Португальцы попытаются одержать первую в истории победу над Интером

Стали известны составы на четвертьфинальный поединок ЛЧ между Бенфикой и Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Уже известны стартовые составы команд первой игры 1/4 финала Лиги Чемпионов между португальской "Бенфикой" и итальянским "Интером". Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Состав "Бенфики"
  • 99 Одиссеас Влаходимос
  • 2 Жилберта
  • 66 Антонио Силва
  • 91 Мората
  • 3 Гримальдо
  • 22 Шикинью
  • 61 Флорентина
  • 20 Жоау Мариу
  • 27 Рафа Силва
  • 8 Аурснес
  • 88 Рамос
  • Состав "Интера"
  • 24 Андре Онана
  • 36 Дормиан
  • 15 Ачерби
  • 95 Бастоне
  • 2 Дюмфрис
  • 23 Баррелла
  • 77 Брозович
  • 22 Мхитарян
  • 32 Димарко
  • 10 Мартинес
  • 9 Джеко

Забьет ли Жоау Мариу свой 7-й гол в этом розыгрыше ЛЧ? Следите за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
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