Стали известны составы на четвертьфинальный поединок ЛЧ между Бенфикой и Интером

Уже известны стартовые составы команд первой игры 1/4 финала Лиги Чемпионов между португальской "Бенфикой" и итальянским "Интером". Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Состав "Бенфики"

99 Одиссеас Влаходимос

2 Жилберта

66 Антонио Силва

91 Мората

3 Гримальдо

22 Шикинью

61 Флорентина

20 Жоау Мариу

27 Рафа Силва

8 Аурснес

88 Рамос

???? Suplentes: Samuel S., André Gomes, João Tomé, L. Veríssimo, Rafael Rodrigues, João Neves, Cher Ndour, Neres, Schjelderup, Guedes, Tengstedt e Musa. — SL Benfica (@SLBenfica) April 11, 2023

Состав "Интера"

24 Андре Онана

36 Дормиан

15 Ачерби

95 Бастоне

2 Дюмфрис

23 Баррелла

77 Брозович

22 Мхитарян

32 Димарко

10 Мартинес

9 Джеко