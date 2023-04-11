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Стали известны составы на четвертьфинальный поединок ЛЧ между Бенфикой и Интером
Португальцы попытаются одержать первую в истории победу над Интером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже известны стартовые составы команд первой игры 1/4 финала Лиги Чемпионов между португальской "Бенфикой" и итальянским "Интером". Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00 по киевскому времени.
- Состав "Бенфики"
- 99 Одиссеас Влаходимос
- 2 Жилберта
- 66 Антонио Силва
- 91 Мората
- 3 Гримальдо
- 22 Шикинью
- 61 Флорентина
- 20 Жоау Мариу
- 27 Рафа Силва
- 8 Аурснес
- 88 Рамос
???? Suplentes: Samuel S., André Gomes, João Tomé, L. Veríssimo, Rafael Rodrigues, João Neves, Cher Ndour, Neres, Schjelderup, Guedes, Tengstedt e Musa.— SL Benfica (@SLBenfica) April 11, 2023
- Состав "Интера"
- 24 Андре Онана
- 36 Дормиан
- 15 Ачерби
- 95 Бастоне
- 2 Дюмфрис
- 23 Баррелла
- 77 Брозович
- 22 Мхитарян
- 32 Димарко
- 10 Мартинес
- 9 Джеко
A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 @gaglio94, 6 @Stefandevrij, 8 Gosens, 11 @tucu_correa, 12 Bellanova, 14 @KristjanAsllani, 33 @ddambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku.— Inter (@Inter) April 11, 2023
Забьет ли Жоау Мариу свой 7-й гол в этом розыгрыше ЛЧ? Следите за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол
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