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Ман Сити – Бавария. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Один гол и тот с дальнего удара
Фото: https://twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" к перерыву ведет 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Единственный мяч "горожан" забил Родри.
Дальний удар полузащитника вывел горожан вперед. Это первый гол для испанца в Лиге чемпионов за 5 сезонов в главном европейском турнире.
27' Родри – 1:0.
Новость обновляется.
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