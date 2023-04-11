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Ман Сити – Бавария. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Один гол и тот с дальнего удара

Ман Сити – Бавария. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" к перерыву ведет 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Единственный мяч "горожан" забил Родри.

Дальний удар полузащитника вывел горожан вперед. Это первый гол для испанца в Лиге чемпионов за 5 сезонов в главном европейском турнире.

27' Родри – 1:0.

Новость обновляется.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити
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