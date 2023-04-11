Итальянский вариант. Интер открыл счет в выездном матче с Бенфикой - ВИДЕО

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Интер".

Первый тайм немного лучше провел "Интер", хоть и без серьезных голевых претензий.

А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.