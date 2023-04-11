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Итальянский вариант. Интер открыл счет в выездном матче с Бенфикой - ВИДЕО
Барелла головой
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/4 финала
Первый тайм немного лучше провел "Интер", хоть и без серьезных голевых претензий.
А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.
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