  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Итальянский вариант. Интер открыл счет в выездном матче с Бенфикой - ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский вариант. Интер открыл счет в выездном матче с Бенфикой - ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Барелла головой

Итальянский вариант. Интер открыл счет в выездном матче с Бенфикой - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Интер".

Первый тайм немного лучше провел "Интер", хоть и без серьезных голевых претензий.

А вот сразу же после перерыва итальянцы все-таки открыли счет – Бастони классно вырезал с фланга и не самый высокий Барелла идеально подрезал головой.

По теме
yellow-arrow
Реал – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12 апреля 2023
yellow-arrow
Ман Сити – Бавария. 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде