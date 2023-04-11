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Ман Сити – Бавария. 3:0. Холанд создает два гола за 7 минут – Видео
Сначала голевая передача, а потом гол
Twitter Manchester City
"Манчестер Сити" сделал счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" разгромным. Отличились Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.
Сначала Грилиш "съел" Упамекано, а Холанд отдал точный и мягкий навес на голову Бернарду.
70' Бернарду Силва – 2:0.
В следующем моменте Стоунз скинул мяч и Холанд с легкостью замкнул передачу.
77' Эрлинг Холанд – 3:0.
Это 11-й мяч Холанда в Лиге чемпионов и 45-й в сезоне.
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