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Ман Сити – Бавария. 3:0. Холанд создает два гола за 7 минут – Видео

Лига Чемпионов
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Сначала голевая передача, а потом гол

Ман Сити – Бавария. 3:0. Холанд создает два гола за 7 минут – Видео

Twitter Manchester City

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"Манчестер Сити" сделал счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" разгромным. Отличились Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

Сначала Грилиш "съел" Упамекано, а Холанд отдал точный и мягкий навес на голову Бернарду.

70' Бернарду Силва – 2:0.

В следующем моменте Стоунз скинул мяч и Холанд с легкостью замкнул передачу.

77' Эрлинг Холанд – 3:0.

Это 11-й мяч Холанда в Лиге чемпионов и 45-й в сезоне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Бернарду Силва
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