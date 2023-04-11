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Анчелотти о матче с Челси: У меня на 20 лет больше опыта чем у Лэмпарда, но он не так важен. Фрэнк знает, что может произойти в таких матчах
Менеджеры знакомы по времени, когда Анчелотти тренировал "Челси"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящей встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси". Он желает Фрэнку Лэмпарду добиться успеха.
"Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.
Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.
Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.
Конечно, мне грустно (что "Челси" не в лучшей форме), у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю "Челси". Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой", – сказал Карло.
Встреча начнется завтра, 12-го апреля, в 22:00. Ответный матч состоится на Стэмфорд Бридж 18-го апреля.
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