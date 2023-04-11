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Анчелотти о матче с Челси: У меня на 20 лет больше опыта чем у Лэмпарда, но он не так важен. Фрэнк знает, что может произойти в таких матчах

Лига Чемпионов
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Менеджеры знакомы по времени, когда Анчелотти тренировал "Челси"

Анчелотти о матче с Челси: У меня на 20 лет больше опыта чем у Лэмпарда, но он не так важен. Фрэнк знает, что может произойти в таких матчах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящей встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с "Челси". Он желает Фрэнку Лэмпарду добиться успеха.

"Мне 63 года, ему 44, так что у меня на 20 лет больше опыта, чем у него, однако это не изменит того, что произойдет во время матча.

Лэмпард был действительно великим футболистом, мне посчастливилось поработать с ним. Он был потрясающим профессионалом.

Он знает, что может произойти в таких матчах и как подготовить к ним команду. Опыт не так важен. Он хорошо знаком со многими футболистами и добьется успеха.

Конечно, мне грустно (что "Челси" не в лучшей форме), у меня прекрасные воспоминания о клубе, о сотрудниках. Я, разумеется, поддерживаю "Челси". Я провел там два хороших сезона. Но вернуться? Нет. Я думаю и надеюсь, что Лэмпард сможет добиться успеха с этой командой", – сказал Карло.

Встреча начнется завтра, 12-го апреля, в 22:00. Ответный матч состоится на Стэмфорд Бридж 18-го апреля.

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
espn.co.uk

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