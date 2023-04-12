Третий год кряду пути этих двоих пересекаются в плей-офф Лиги Чемпионов. И для обоих это скорее добрый знак. В 2021-м "Челси" замучал Мадрид высоким давлением, добыл путёвку в финал, а за ней и второй ушастый. Через год "Реал" взял реванш в 1/4, и в итоге тоже взял трофей. На этот раз шансы лондонцев ниже, чем когда-либо. Но кто знает, может у Фрэнка Лэмпарда найдётся пару сюрпризов для своего бывшего наставника папы Карло.

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Кто в итоге победит, смотрите в среду, 12 апреля. Начало матча Реал – Челси в 22:00. В Украине смотреть онлайн матч Реал – Челси можно на канале MEGOGO Футбол 1 или непосредственно через OTT-платформу MEGOGO.

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