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"Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити
Мюнхенцы пропустили три безответных мяча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я все еще никак не могу принять итоговый результат. Нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким. Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 0:2. Не стремлюсь преуменьшить этот результат. Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи.
Я думаю, мы заслужили как минимум один гол и пропустили на один или два больше, чем должны были. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы. Конечно, результат горький для нас. Сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как они играли. Даже если это звучит странно, это было очень весело", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.
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