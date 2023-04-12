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"Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити

Лига Чемпионов
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Мюнхенцы пропустили три безответных мяча

"Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я все еще никак не могу принять итоговый результат. Нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким. Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 0:2. Не стремлюсь преуменьшить этот результат. Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи.

Я думаю, мы заслужили как минимум один гол и пропустили на один или два больше, чем должны были. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы. Конечно, результат горький для нас. Сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как они играли. Даже если это звучит странно, это было очень весело", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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