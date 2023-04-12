Гвардиола – о 3:0 с Баварией: Во многих моментах соперник был лучше нас

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над "Баварией" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша "Бавария" в командной игре. В течение 60 минут шла напряженная игра. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло.

Мы были агрессивны – второй мяч был забит благодаря этому. От одного взгляда на скамейку запасных мюнхенцев всегда сохранялась напряженность. Итог действительно очень и очень хорош, но еще предстоит сыграть в ответном матче.

Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю менталитет и уровень их мастерства. Нам еще предстоит провести тяжелую игру", — заявил Гвардиола.