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Гвардиола – о 3:0 с Баварией: Во многих моментах соперник был лучше нас

Лига Чемпионов
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Хосеп считает, что еще ничего не решено

Гвардиола – о 3:0 с Баварией: Во многих моментах соперник был лучше нас

Фото: mancity.com

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над "Баварией" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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"Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша "Бавария" в командной игре. В течение 60 минут шла напряженная игра. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло.

Мы были агрессивны – второй мяч был забит благодаря этому. От одного взгляда на скамейку запасных мюнхенцев всегда сохранялась напряженность. Итог действительно очень и очень хорош, но еще предстоит сыграть в ответном матче.

Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю менталитет и уровень их мастерства. Нам еще предстоит провести тяжелую игру", — заявил Гвардиола.

Напомним, ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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