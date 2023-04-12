Индзаги – о победе над Бенфикой: Понимаем, что это первые 90 минут

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Отличное выступление, мы усердно работали, много передвигались, действовали решительно и теперь наслаждаемся вечером. Но также мы понимаем, что это лишь первые 90 минут. Мы очень хорошо потрудились в обеих фазах игры и мало что позволили сделать "Бенфике". Ребята сыграли великолепно. Но к ответной игре нельзя подходить несерьезно.

Не надо забывать, что у нас было три матча без побед, но мы заслуживали в них большего. Это означало, что нам нужно работать больше, и сегодня мы это увидели. Не стоит забывать, что у нас был третий выезд за последние шесть матчей, многие футболисты ездили в сборные. Это не оправдание, но парням пришлось стиснуть зубы. Только у "Интера" такой жесткий календарь.

Я доволен футболистами, они всегда при мне работали как сумасшедшие. Критика – это нормально, я достаточно воспитанный для того, чтобы ее выслушать, разобраться и двигаться дальше", — сказал Индзаги.