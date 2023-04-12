Наставник Бенфики: Я верю, что мы сможем победить в Милане

Главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Интера" (0:2).

"Это была тяжелая игра. Я думаю, что обе команды имели свои шансы, к сожалению, мы не воспользовались своими. Мы пропустили первый гол, остались в игре, игроки отдавали все силы на поле. А потом мы пропустили второй гол с пенальти. Такова история матча.

Думаю, нам не повезло с судейскими решениями – в моем понимании, мы скорее наиграли на то, чтобы пробить пенальти, а не соперник.