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Наставник Бенфики: Я верю, что мы сможем победить в Милане

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"Орлы" проиграли "нерадзурри" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Наставник Бенфики: Я верю, что мы сможем победить в Милане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Интера" (0:2).

"Это была тяжелая игра. Я думаю, что обе команды имели свои шансы, к сожалению, мы не воспользовались своими. Мы пропустили первый гол, остались в игре, игроки отдавали все силы на поле. А потом мы пропустили второй гол с пенальти. Такова история матча.

Думаю, нам не повезло с судейскими решениями – в моем понимании, мы скорее наиграли на то, чтобы пробить пенальти, а не соперник.

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Проигрывать дома никогда не бывает хорошо, но это был только первый матч. Мы всегда должны верить в себя. "Интер" был более эффективен и мы должны сделать то же самое на следующей неделе. Я верю, что мы сможем победить в Милане", — резюмировал Шмидт.

Ответный матч "Интер" - "Бенфика" состоится 19 апреля в Милане.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Роджер Шмидт
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Источник:
Football Italia

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