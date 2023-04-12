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Реал – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Реал – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12 апреля состоятся еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов 2022/23. Один из них пройдет в Мадриде, где действующий победитель турнира местный "Реал" примет лондонский "Челси". За оба клуба играют футболисты, имеющие опыт выступлений в этих столичных командах. Это легионеры "сливочных" Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер и Эден Азар, а также полузащитник "аристократов" Матео Ковачич. А помните еще игроков, выступавших в обоих коллективах?

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Как раз сегодня мы вам предлагаем проверить это, пройдя наш тест, где будет 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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