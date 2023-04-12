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Лэмпард оценил будущее противостояние с Реалом

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"Челси" встретится с "Реалом" уже сегодня

Лэмпард оценил будущее противостояние с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с мадридским "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я не думаю, что для наших игроков это что-то совершенно новое. Но мы должны использовать возможность, поскольку на этой стадии соревнования уровни повышаются. Мы должны верить, что сможем играть под таким давлением.

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Каждый год в футболе приносит новую историю. Игроки должны понимать, что "Реал" – особая команда, и есть вещи, которые вы не можете контролировать. Я сосредоточусь не на прошлом году, а на том, что мы можем сделать сейчас", — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Реал" - "Челси" состоится сегодня, 12 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
uefa

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