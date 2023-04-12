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Лэмпард оценил будущее противостояние с Реалом
"Челси" встретится с "Реалом" уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с мадридским "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я не думаю, что для наших игроков это что-то совершенно новое. Но мы должны использовать возможность, поскольку на этой стадии соревнования уровни повышаются. Мы должны верить, что сможем играть под таким давлением.
Каждый год в футболе приносит новую историю. Игроки должны понимать, что "Реал" – особая команда, и есть вещи, которые вы не можете контролировать. Я сосредоточусь не на прошлом году, а на том, что мы можем сделать сейчас", — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Реал" - "Челси" состоится сегодня, 12 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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