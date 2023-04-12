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Спаллетти: Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти Милан

Лига Чемпионов
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"Адзурри" и "россонери сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

Спаллетти: Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий первый матч с "Миланом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Надеюсь, помимо этого, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле. Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы.

Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти "Милан"", - приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Матч "Милан" - "Наполи" состоится сегодня, 12 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
uefa

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