Спаллетти: Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти Милан

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий первый матч с "Миланом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Надеюсь, помимо этого, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле. Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы.

Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти "Милан"", - приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.